Эта комедия была под строгим запретом в СССР: сегодня вы сами откажетесь ее смотреть

Георгий Юнгвальд-Хилькевич известен как создатель легендарной картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Однако начинал свой путь режиссер с неудачной ленты «Формула радуги». Даже сегодня этот фильм невозможно смотреть, хоть он и собрал отличный актерский состав.

История повествует о молодом ученом, создавшем своего двойника — робота Яшу. Но довольно быстро подопечный становится самостоятельной личностью, что приводит к непредсказуемым последствиям.

Чиновники раскритиковали ленту и не дали ей никакого шанса. Дело в том, что своей прямолинейностью Яшка напоминал представителя партийной номенклатуры, коих в СССР было огромное множество. Так картина легла на полку. Сегодня этот фильм не обретет второго дыхания, ведь современные зрители тоже не в восторге от ленты.