Эта комедия была под строгим запретом в СССР: сегодня вы сами откажетесь ее смотреть
Не спас даже отличный актерский ансамбль.
Георгий Юнгвальд-Хилькевич известен как создатель легендарной картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Однако начинал свой путь режиссер с неудачной ленты «Формула радуги». Даже сегодня этот фильм невозможно смотреть, хоть он и собрал отличный актерский состав.
История повествует о молодом ученом, создавшем своего двойника — робота Яшу. Но довольно быстро подопечный становится самостоятельной личностью, что приводит к непредсказуемым последствиям.
Чиновники раскритиковали ленту и не дали ей никакого шанса. Дело в том, что своей прямолинейностью Яшка напоминал представителя партийной номенклатуры, коих в СССР было огромное множество. Так картина легла на полку. Сегодня этот фильм не обретет второго дыхания, ведь современные зрители тоже не в восторге от ленты.
Вот какие отзывы они оставили о «Формуле радуги»: «Слабый сценарий, плохое исполнение, и вообще, набор несуразных сцен. Если и был положен на полку, то по делу», «Это провал! Робот Яшка — это пациент Кащенко», «Вроде как комедия, но смеяться не хочется. Если бы не Крамаров, и досматривать не стал бы».