Эта каша всегда была на столе у Кобзона: ел ее даже в дорогих ресторанах

Вместе со звездной славой в жизнь артистов приходят солидные гонорары. Знаменитости могут позволить себе питаться в дорогих ресторанах, нанять лучших поваров и каждый день баловать себя изысканными деликатесами. Однако Иосиф Кобзон был не из таких. Певец признавался, что никогда не делал из еды культа.

Исполнитель питался тем, чем его кормила супруга Нинель Михайловна. Именно жена всегда старалась разнообразить рацион артиста, следить за тем, чтобы его питание было здоровым или сбалансированным. Нинель всегда помнила, что ее избранник предпочитает простую пищу, поэтому готовила мужу соответствующие блюда.

Самым любимым лакомством Кобзона была гречневая каша с тушенкой. Яство певец полюбил еще с армейских времен. Именно это блюдо Иосиф Давыдович заказывал в различных заведениях и просил готовить ему на гастролях, как рассказывал исполнитель в интервью «Экспресс газете».