Эта карта Таро покровительствует Близнецам: раскроет правду об их характере

Карты Таро - один из самых распространенных эзотерических атрибутов. С ними связано множество легенд, суеверий и примет. Считается, что своя карта-покровительница есть у каждого знака зодиака. Рассказываем, какой аркан оказывает мощное воздействие на Близнецов.

Влюбленные

Глядя на название этой карты, многие могут подумать, что она связана с романтикой. С одной стороны, не без этого, с другой - “Влюбленные” недаром считаются одной из самых сложных карт, ее значение гораздо глубже и многограннее. Если задуматься, то в этом она схожа с представителями знака.

Как правило, на этой карте изображают мужчину и женщину в Эдемском саду, благословленных ангелом. В большинстве случаев на фоне присутствует древо познания, то самое, с которого соблазненная змеем Ева сорвала запретный плод. Ангел, изображенный на карте - это Рафаэль, его стихия, как и у Близнецов, воздух.

Тарологи говорят, что “Влюбленные” - это карта, которая символизирует дихотомию разума и чувства.

Борьба между здравым смыслом и голосом сердца знакома не понаслышке представителям воздушной стихии. Близнецы всегда стоят на распутье, перед ними открываются сразу несколько привлекательных вариантов.

Наверное, каждый, кто хотя бы раз общался с Близнецами, знает, как трудно им принять какое-то решение. Не потому, что они мнительные, а потому, что между разными и по-своему притягательными вариантами им предстоит выбрать один-единственный. Уроженцы знака охотно поставили бы на все и сразу.

Кроме того, карта “Влюбленные” свидетельствует о гибкости ума, умении быстро и легко приспосабливаться к самым разным обстоятельствам.

Все это свойственно Близнецам. Представители воздушного знака мгновенно подстраиваются под текущую ситуацию и помогают адаптироваться другим.

Карта-покровительница говорит о том, что в Близнецах скрыт уникальный потенциал. Они наделены многими талантами, порой им даже бывает трудно выбрать, в какой именно сфере себя реализовать - хочется показать себя везде и сразу. Так почему бы не сделать это на самом деле?

Близнецам подходят профессии, в которых они могут продемонстрировать свою многогранную натуру.

Карта “Влюбленные” свидетельствует - представители воздушной стихии мастера многозадачности, поэтому при желании смогут успешно реализовать себя сразу в нескольких сферах деятельности.