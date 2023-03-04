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Эта известная певица в 50 лет выглядит на 30: секрет ее молодости вас ошарашит

4 марта 2023 08:15
Эта известная певица в 50 лет выглядит на 30: секрет ее молодости вас ошарашит

Повторить ее опыт не составит труда.
 

Дженнифер Лопес завоевала сердца поклонников не только своим творчеством, но и яркой внешностью. 53-летняя артистка выглядит значительно моложе своих лет и совсем не скрывает свои секреты.

Как оказалось, певица старается как можно меньше времени проводить на солнце. Она старательно бережет себя от ультрафиолета, что помогает ей избежать возрастных изменений и морщин. Помимо этого, она каждый день умывается, так как уверена, что вода благотворно влияет на ее организм.

Третьим секретом Лопес является медитация. Каждое утро артистка начинает с практик, полностью расслабляя все мышцы тела. Подобные упражнения помогают ей не только не поддаваться стрессу, но и держать себя в тонусе.

Как уверена знаменитость, именно благодаря этим ритуалам ей удалось сохранить молодость. Поклонники же не сомневаются в ее теории, ведь Лопес похожа на молодую девушку и, кажется, совсем не собирается стареть. Эта известная певица в 50 лет выглядит на 30: секрет ее молодости вас ошарашит

Фото: Unsplash, Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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