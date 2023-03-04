Эта известная певица в 50 лет выглядит на 30: секрет ее молодости вас ошарашит

Дженнифер Лопес завоевала сердца поклонников не только своим творчеством, но и яркой внешностью. 53-летняя артистка выглядит значительно моложе своих лет и совсем не скрывает свои секреты.

Как оказалось, певица старается как можно меньше времени проводить на солнце. Она старательно бережет себя от ультрафиолета, что помогает ей избежать возрастных изменений и морщин. Помимо этого, она каждый день умывается, так как уверена, что вода благотворно влияет на ее организм.

Третьим секретом Лопес является медитация. Каждое утро артистка начинает с практик, полностью расслабляя все мышцы тела. Подобные упражнения помогают ей не только не поддаваться стрессу, но и держать себя в тонусе.

Как уверена знаменитость, именно благодаря этим ритуалам ей удалось сохранить молодость. Поклонники же не сомневаются в ее теории, ведь Лопес похожа на молодую девушку и, кажется, совсем не собирается стареть.