Эта известная мелодрама может вызвать проблемы с психикой: вы будете ошарашены

Романтическая драма 2004 года «Дневник памяти» вошла в топ-25 лучших фильмов, когда-либо снятых на планете, по версии Entertainment Weekly. Главных героев Эли и Ноя включили в список 100 лучших персонажей за последние 20 лет, а Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс получили восторженные отзывы кинокритиков. Однако смотреть ленту можно не всем.

Картина Ника Кассаветиса слишком идеализирует отношения и показывает своего рода «золотой стандарт» любви, который редко встречается в реальной жизни, а потому угрожает психическому здоровью человека. К такому выводу пришли психиатры, проанализировав фильмы из начала нулевых.

Как рассказал изданию Mirror психотерапевт Герприт Сингх, впечатлительные люди могут принять эталон за норму и не соглашаться на меньшее в отношениях, которые зачастую строятся иначе. Да и среднестатистический человек далек от образов Эли и Ноя, готовых на все, лишь бы прожить жизнь счастливо и умереть в один день.