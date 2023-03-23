Эта известная актриса сыграла официантку в «Полосатом рейсе», а вы и не заметили

Эксцентрическая комедия «Полосатый рейс» вышла на экраны в 1961 году. Основанная на реальной истории картина (вместо тигров в оригинале сбежал медведь) стала хитом проката. Ее посмотрели почти 46 миллионов зрителей, и если им казалось, что они знают всех звезд фильма наперечет, то это далеко не так. Мало кто вспомнит там Алису Фрейндлих.

27-летняя артистка сыграла помощницу буфетчика и по совместительству дрессировщика Глеба Савельевича Шулейкина. Девушка в белом чепчике официантки с эскимо в руках — эпизод актрисе достался весьма короткий.

Дебют молодой актрисы состоялся за шесть лет до этого. В картинах «Неоконченная повесть» и «Таланты и поклонники» у Фрейндлих были небольшие роли. В «Бессмертной песне» она сыграла гимназистку, а в экранизации повести Виктора Некрасова «Город зажигает огни» — Зину Пичикову. В последней перед «Полосатым рейсом» работе — в «Повести о молодоженах» — ее имя даже поместили на киноафишу. Правда, фильму досталось от критиков за примитивный драматургический материал, взятый за основу для экранизации.