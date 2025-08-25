«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

Меню
25 августа 2025 11:21
Триллер в стиле «Королевской битвы» стартует в прокате уже в сентябре.

Есть книги, которые десятилетиями ждут своей встречи с большим экраном. «Долгая прогулка» Стивена Кинга как раз из таких: написана в конце 70-х, спрятана под псевдонимом Ричарда Бахмана, и все это время фанаты гадали да спорили — экранизируют или нет? Наконец дождались: фильм Фрэнсиса Лоуренса («Голодные игры») выходит 12 сентября, и критики уже соревнуются, кто подберет для него более громкое определение.

Сюжет для крепких нервов

История до ужаса проста: 50 подростков отправляются в смертельное состязание. Нужно идти и не останавливаться, а иначе — пуля в голову. И победитель только один. И весь этот кошмар под соусом государственного праздника.

Ничего удивительного, что Лоуренсу сразу стали приписывать тень «Голодных игр», но реакция прессы ясно показывает: кино держится не на заимствованиях, а на кингиевской жесткости и актерских открытиях.

Главные герои — молодые, но уже «оскаровские»

Практически в каждом отзыве повторяется одна мантра: Купер Хоффман и Дэвид Джонссон вытащили фильм на новый уровень.

«Игра, достойная “Оскара”», — отмечает Росс Мальхейм из The Direct.

Ну а Перри Немирофф (Collider) признается:

«Я измотана — и фильм этого заслуживает».

Наконец, Кортни Ховард (Variety) называет дуэт «исключительным» и сравнивает картину с «Изгоями» и «Цельнометаллической оболочкой».

Дружба героев Хоффмана и Джонссона, по словам Криса Галлардо, становится «сладким островком среди изнуряющих страданий». И это в фильме, где каждая сцена — испытание на прочность.

Когда кино бьет по нервам

Рецензии читаются как хроника эмоциональных перегрузок. Один критик признался, что ехал домой после просмотра в тишине, без музыки — «с узлом в желудке». Другой описывает фильм как «двухчасовую паническую атаку». Еще один коротко и емко резюмирует:

«Эта история сломает вас. Точка».

Есть и мелкие придирки — например, к излишне карикатурному злодейству Марка Хэмилла в роли Майора. Но на фоне единодушного восторга это звучит скорее как ворчание ради баланса.

Почему именно сейчас

Любопытно, что роман Кинга задумывался задолго до «Голодных игр» и «Королевской битвы». И то, что в 2025-м он обретает новую жизнь, только подчеркивает: история о том, как государство превращает подростков в зрелище ради контроля, звучит болезненно современно.

«Фрэнсис Лоуренс не делает скидок — он вбивает тему о том, как авторитаризм пожирает молодежь», — пишет один из обзорщиков.

Фильму приписывают все: «абсолютно жестокий опыт», «самое мощное кингиевское кино за годы», «эмоциональный удар, после которого невозможно включить радио» и даже «лучший фильм года». И все это не похоже на рекламные слоганы — слишком уж синхронно говорят десятки критиков.

12 сентября «Долгая прогулка» стартует в прокате, и, похоже, нам придется запастись не только попкорном, но и выдержкой. Если верить первым реакциям, Кинг заставит зрителей выйти на самую тяжелую прогулку — и мало кто закончит ее без шрамов на душе.

Ранее мы писали: Netflix похоронил рассказ Кинга, который он написал с сыном: получили одну из худших экранизаций — а ведь был потенциал

Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
