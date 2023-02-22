Эта история вас шокирует: что скрывали от общественности про сестру Джона Кеннеди

Мистические происшествия, случавшиеся с семьей Кеннеди, уже давно называют родовым проклятием. Президент США и его брат, занимавший пост генерального прокурора страны, — это самые известные жертвы трагических обстоятельств. Но были и другие люди, ставшие заложниками неверных решений Кеннеди-старшего.

Родная сестра Джона Кеннеди Розмари в детстве страдала дислексией (невозможностью правильно читать и/или писать). Позже к расстройству добавились депрессивные, истерические состояния и вспышки насилия. На светских раутах сестра американского президента держала себя в руках, но в кругу семьи все чаще становилась невыносимой.

Глава семейства Джозеф Патрик Кеннеди решил поправить здоровье дочери новомодным методом, который в начале 40-х считался передовым — префронтальной лоботомией. Доктора уверяли Кеннеди-старшего, что после такого вмешательства Розмари, которой на тот момент было всего 23 года, обретет стабильное эмоциональное состояние, но расчет был неверным.

После операции ее интеллект снизился до уровня 2-летнего малыша, а отец сдал ее в психиатрическую клинику, где она содержалась в секрете от других домашних и от общественности. Розмари умерла в 2005 году, прожив в разных клиниках свыше 60 лет.