Эта история достойна фильма: как в СССР Дед Мороз и Снегурочка грабили квартиры

45 лет назад в Москве орудовала необычная банда. Дед Мороз и Снегурочка обносили дома богатых граждан с мастерством, которому бы позавидовали герои фильма «Плохой Санта». Выйти на преступников помогла случайность — однажды в преступнике с бородой из ваты взыграла жалость к ребенку.

Первой жертвой стал директор Универмага Андрей Барсуков. Поздравление от доброго волшебника и его внучки переросло в небольшое застолье. Барсуков и его жена уснули (в алкоголь подмешали клофелин), а пятилетнего сына Снегурочка попросила сыграть с ней в прятки.

Подобное произошло еще с 10 семьями. Из зацепок у следователей была только синяя наколка на пальцах Деда Мороза — ее запомнили жертвы. Правоохранители установили, что дети из одариваемых семей ходили в один и тот же садик. Нагрянув туда, на стенде с праздничной афишей они обнаружили фото того самого «волшебника» с «элитной» наколкой.

Работники детсада узнали в мужчине Евгения Кривошеева — сожителя их бывшей коллеги. Поймали же Артиста — такое прозвище ему дали за театральное образование и подработки на утренниках — благодаря ему самому. Как-то он шел с очередного ограбления и увидел плачущего мальчика. Чтобы утешить малыша, уголовник подарил ему железную дорогу. Отец мальчика, увидев дорогой подарок и узнав детали, сообщил в милицию. Обойти все квартиры в округе и установить, в какой из них живет Кривошеев, было делом техники.