Эта голливудская звезда сделала 67 операций: вы удивитесь, но результат того стоил

Карьера певицы Шер началась еще в 60-е годы прошлого века. За это время она успела стать лауреатом множества престижных музыкальных премий и совершить прорыв в этой индустрии, первой использовав в песне автотюн. Послужной список этой звезды можно еще долго продолжать, но сегодня отдельного восхищения заслуживает ее внешность.

В 76 лет поп-дива выглядит не хуже молодых исполнительниц.

Разумеется, что такой результат стал заслугой пластических хирургов и косметологов. Артистка сделала первую операцию в 28 лет, и после этого число вмешательств во внешность красавицы увеличилось до 67. Она меняла форму губ и груди, делала липосакцию, а также корректировала контуры лица и тела.

Все эти процедуры не прошли даром, и сегодня Шер все также привлекательна. Голливудская звезда всегда производит фурор на красных дорожках и доказывает, что в некоторых случаях пластика лишь подчеркивает природную красоту.