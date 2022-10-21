Эта глупость в ленте «Семнадцать мгновений весны» рассмешила бы любого разведчика

Телефильм «Семнадцать мгновений весны» вышел в прокат в 70-х и мгновенно полюбился зрителям. Многие отмечали серьезный тон повествования и правдоподобность, с которой показана работа разведчиков. Однако, как оказалось, создатели картины все равно допустили некоторые огрехи.

Так, самой главной оплошностью создателей признают эпизод, в котором Штирлиц оказывается в узле связи, откуда звонит Борману. В этой сцене разведчик трогает трубки голыми руками и совершенно не боится оставить отпечатки пальцев, что настоящий шпион никогда бы себе не позволил. Эту оплошность можно объяснить тем, что Штирлиц по привычке советских граждан не носил с собой носовой платок, поэтому ему просто нечем было защитить свои отпечатки.

Помимо этого, в картине есть множество других ляпов. Например, в кабинетах фашистов можно заметить часы «Слава», а сам Штирлиц носит очки, сделанные в СССР. Также в одной из сцен можно услышать по радио композицию Эдит Пиаф «Я ни о чем не желаю», которая будет выпущена только спустя 15 лет после событий, показанных в фильме. Как отмечают кинолюбители, создатели картины не постарались передать эпоху максимально точно, хотя и смогли уловить дух работы разведки.