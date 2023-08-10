Эта фраза вызывает нервный тик у иностранцев: все говорят без задней мысли

В каждом языке есть множество выражений, которые невозможно перевести дословно. В русском их особенно много — так проявляется любовь россиян к образному мышлению и художественной выразительности. Иностранцам, которые учат русский язык, такие фразы даются особенно тяжело. А от одной из них у них начинает нервно подергиваться глаз — без пояснения понять эти слова невозможно.

Речь идет о привычной для каждого русскоговорящего фразе «ноги в руки и вперед». Любому человеку, выросшему в России, очевидно, что при помощи этого выражения вас достаточно категорично просят поторопиться. Но для тех, кто учил русский по учебникам, это выражение становится настоящей загадкой.

Каким образом человеку нужно взять ноги в руки, уже непонятно. А как после этого двигаться вперед — тут у иностранцев просто голова идет кругом. Неудивительно, что русский считается одним из самых сложных языков для изучения.