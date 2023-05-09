Эта фраза Светланы Ходченковой возмутила каждую россиянку: хватило шести слов

У Светланы Ходченковой много поклонников, но и завистников также немало. Армия хейтеров артистки только растет — отчасти в этом есть и ее заслуга.

Звезда экрана многих выводит из себя не только тем, что пользуется успехом у режиссеров и остается одной из самых известных актрис российского кино. Гораздо сильнее злопыхатели завидуют внешности Ходченковой и ее стройной фигуре. Самое обидное заключается в том, что знаменитости не приходится изнурять себя диетами и пропадать в спортзале.

«Мне нравится, что я могу с легкостью скидывать лишние килограммы», — цитирует артистку портал The Voice . Эти слова возмутили каждую россиянку. При этом поклонники вспомнили, как легко артистка согласилась с требованием Станислава Говорухина поправиться на 20 кило ради роли в фильме «Благословите женщину». Звезда знала, что быстро приведет себя в форму, поэтому и обзавелась на время пухлыми щечками.