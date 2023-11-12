Эта фраза прославила «Неуловимых»: ее добавили в сценарий в последний момент

Выражение слышали даже те, кто фильм не смотрел.

«Неуловимые мстители» сняты в 1967 году. Но популярности не растеряли до сих пор. На приключениях Ксанки, Яшки-цыгана и компании выросло несколько поколений.

Успех фильму обеспечил интересный сценарий, отличная работа актеров. И, конечно, доля юмора, без которой невозможно представить «красных дьяволят».

Мало кто знает, что забавные моменты добавили в сценарий в последнюю очередь. Изначально Эдмонд Кеосаян хотел снять более серьезную картину. Но высшее руководство порекомендовало ему добавить смешные элементы.

Режиссер послушался. Именно благодаря этому в сценарии появился трусливый солдат, блестяще сыгранный Савелием Крамаровым. И легендарная фраза: «А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина…». Сейчас ее знают даже те, кто кино ни разу не видел.