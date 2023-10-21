Эта фамилия на Руси встречается редко, но именно ее носила Повалий: еще до того, как стать звездой

Таисия Повалий носит такие звучные имя и фамилию, что многие поклонники до сих пор уверены: на самом деле певицу зовут иначе. Но необычное для русского уха сочетание абсолютно настоящее. Имя будущей артистке выбрали родители, а фамилию она получила от бывшего мужа.

Еще в 1982 году молодая исполнительница вышла замуж за Владимира Повалия. По традиции, она взяла фамилию мужа, а после дала ее сыну Денису. В начале девяностых брак распался, но певица уже успела прославиться под новым именем, поэтому менять его не стала, даже когда снова вышла замуж за Игоря Лихуту.

При рождении Таисия получила фамилию родителей — Гирявец. В маленьком селе, где жила будущая звезда, она была очень распространена. Так как она была довольно плотной девочкой, то в школе ее называли Гирей. Вот с таким именем артистке было бы сложнее прославиться.