Эта европейская традиция ужаснет любого россиянина: такого в ванной вы еще не видели

Отечественный Интернет пестрит статьями на тему того, что возмущает иностранцев в россиянах. Однако сами они нередко закрывают глаза на собственные странные обычаи, которые могут ужаснуть любого русского.

Так, в канун Рождества жители Чехии, Польши и Словакии заводят в ванне живых карпов. Для чего они это делают? Все просто.

Это гарантирует, что к столу будет подана свежая рыба. Второй аргумент таков: за эти пару дней, что карп живет в квартире, он очистит свой кишечник, и так он будет намного вкуснее. Из рыбы обычно готовят заливное, супы или просто жарят ее на сковороде.

Но эту традицию поддерживают далеко не все. За эти дни, что карп живет в ванне, к нему успевают привязаться как к питомцу. Особенно речь идет о детях. Каково им увидеть еще вчера живого и бодрого карпа, нафаршированного овощами?

Кстати, в начале 70-х даже выходила детская книга об одной семье, где главные герои пытаются спасти карпа от неминуемой гибели и участи стать рождественским украшением.