Эта драма Макота Синкая входит в список худших аниме в истории: за что только россияне поставили ей 7.6/10?

Кто бы мог подумать, что иностранцы не смогут понять такой простой посыл.

Если верить авторитетному западному сайту Collider, аниме «За облаками» Макото Синкая входит в топ-10 худших в истории. Критики ругают его за «претенциозность», скомканный сюжет, невыразительных персонажей и однообразную, раздражающую музыку. Дескать, ранняя работа мастера, не идущая ни в какое сравнение с «Твоим именем».

А теперь взглянем на российские оценки. На «Кинопоиске» у фильма твердые 7.6, а зрительские отзывы – это сплошной восторг. Люди пишут о «безумно красивых пейзажах», «щемящей сердце реальности» и «чудесной идее». Откуда же такая разница?

Collider оценивал «За облаками» как неудачную романтическую драму с невнятным сюжетом. Российский зритель увидел в нем нечто большее – философскую притчу о силе юности и цене мечты.

Нас не смутила медленная, созерцательная атмосфера. Напротив, мы погрузились в этот гипнотический мир, где огромная Башня уходит в параллельный мир, а вселенная видит сны.

«Можно ли подсмотреть сны Бога?» – задается вопросом одна из зрительниц.

Для большинства посмотревших – этот фильм о мимолетности, о светлой грусти и о том, что иногда мечту нужно разрушить, чтобы обрести счастье.

Да, сюжет можно назвать «замороченным», но визуальная поэзия Синкая – блики солнца на шпалах, игра скрипки, шелест листьев – оказывается сильнее любых нарративных несовершенств.

Так что история с рейтингами – прекрасный пример культурного разрыва. Там – холодный разбор структуры. Здесь – готовность принять игру чувств и образов, которую западный критик счел «претенциозной».

Мы просто смотрим иначе и глубже.