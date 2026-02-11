Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эта драма Макота Синкая входит в список худших аниме в истории: за что только россияне поставили ей 7.6/10?

Эта драма Макота Синкая входит в список худших аниме в истории: за что только россияне поставили ей 7.6/10?

11 февраля 2026 16:11
Эта драма Макота Синкая входит в список худших аниме в истории: за что только россияне поставили ей 7.6/10?

Кто бы мог подумать, что иностранцы не смогут понять такой простой посыл.

Если верить авторитетному западному сайту Collider, аниме «За облаками» Макото Синкая входит в топ-10 худших в истории. Критики ругают его за «претенциозность», скомканный сюжет, невыразительных персонажей и однообразную, раздражающую музыку. Дескать, ранняя работа мастера, не идущая ни в какое сравнение с «Твоим именем».

А теперь взглянем на российские оценки. На «Кинопоиске» у фильма твердые 7.6, а зрительские отзывы – это сплошной восторг. Люди пишут о «безумно красивых пейзажах», «щемящей сердце реальности» и «чудесной идее». Откуда же такая разница?

Collider оценивал «За облаками» как неудачную романтическую драму с невнятным сюжетом. Российский зритель увидел в нем нечто большее – философскую притчу о силе юности и цене мечты.

Нас не смутила медленная, созерцательная атмосфера. Напротив, мы погрузились в этот гипнотический мир, где огромная Башня уходит в параллельный мир, а вселенная видит сны.

Эта драма Макота Синкая входит в список худших аниме в истории: за что только россияне поставили ей 7.6/10?

«Можно ли подсмотреть сны Бога?» – задается вопросом одна из зрительниц.

Для большинства посмотревших – этот фильм о мимолетности, о светлой грусти и о том, что иногда мечту нужно разрушить, чтобы обрести счастье.

Да, сюжет можно назвать «замороченным», но визуальная поэзия Синкая – блики солнца на шпалах, игра скрипки, шелест листьев – оказывается сильнее любых нарративных несовершенств.

Так что история с рейтингами – прекрасный пример культурного разрыва. Там – холодный разбор структуры. Здесь – готовность принять игру чувств и образов, которую западный критик счел «претенциозной».

Мы просто смотрим иначе и глубже.

Фото: Кадр из аниме «За облаками» (2004)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Читать дальше 17 февраля 2026
Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Читать дальше 16 февраля 2026
График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте Читать дальше 19 февраля 2026
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают «Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают Читать дальше 19 февраля 2026
От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше