Эта девушка весом 20 кг привела в ужас Малахова: взгляните, какой она стала спустя 12 лет

Имя Ксении Бубенко вся страна узнала в 2011 году. Тогда молодая девушка вместе со своими родителями пришла на шоу Андрея Малахова за помощью. Дело в том, что Ксения весила всего лишь 20 килограммов и уже не могла позаботиться о себе.

Как оказалось, с детства девушка мечтала стать моделью. Она была уверена, что на подиумы сможет попасть, только если станет очень худой, поэтому села на строгие диеты. В итоге организм Ксении начал отказываться от еды, а когда на весах она увидела отметку в 20 килограммов, то ее родные забили тревогу.

Специалисты не оставили девушку в беде и после выпуска шоу начали заниматься ее здоровьем. Под пристальным наблюдением врачей Ксения вернулась к обычному образу жизни и полностью восстановилась. За прошедшие 12 лет она вернула все необходимые килограммы и больше не стремится на подиумы.

Сегодня Бубенко увлечена йогой и здоровым образом жизни. Она работает администратором в салоне красоты, а свободное время тратит на шоппинг и встречи с подругами. По редким снимкам девушки в социальных сетях видно, что она теперь выглядит здоровой и счастливой и полностью довольна своей новой внешностью.