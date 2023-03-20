Эта девушка скинула 50 кг и стала мегакрасоткой: она отказалась лишь от одного продукта (фото)

Ради преображения люди готовы отказывать себе в самых любимых продуктах и блюдах. Кто-то на долгие месяцы отказывается от фастфуда, а кто-то полностью переходит на одни лишь овощи и крупы. Однако, как оказалось, чтобы добиться результатов, достаточно отказаться лишь от одного продукта.

По словам пользовательницы Reddit под ником Negasj, она решила полностью исключить из своего рациона фраппучино и газированные напитки, которые могла в день выпивать до шести стаканов. По подсчетам самой девушки, только с жидкостью она принимала около 1000 калорий в день, поэтому отказалась именно от них.

Помимо этого, она стала больше гулять пешком и вести активный образ жизни. В итоге за полтора года ей удалось избавиться от 45 килограммов и, как уверены пользователи Сети, превратиться в настоящую модель. Прочитав историю девушки в ее блоге, они осыпали ее комплиментами и похвалили за целеустремленность и силу воли.