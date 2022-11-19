Эта девушка сбросила 200 кг: свежие фотографии героини вызывают неподдельные эмоции у любого

В США очень популярна программа «Я вешу 300 кг», героями которой становятся люди с весом не менее 270 килограмм, мечтающие похудеть. В этом трудном пути участникам шоу помогают диетологи и хирурги.

Одной из самых запоминающихся героинь передачи стала Эмбер Рашди.

Вес 23-летней девушку составлял 298 килограммов, и она едва могла подняться с кровати. Эмбер питалась фастфудом и сладостями и ненавидела свое тело.

Благодаря операции по уменьшению полости желудка девушка потеряла более 200 килограммов, а растянутую кожу ей удалили хирурги. Не приняв нового облика возлюбленной, ее бросил парень. Но похорошевшая Эмбер Рашди горевала недолго и в 2016 году вышла замуж.

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