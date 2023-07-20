Эта девушка не стриглась 20 лет: глядя на ее волосы, сложно скрыть отвращение

Стефани не стриглась 20 лет, потому что пообещала своей умирающей матери, что ее волос никогда не коснутся ножницы парикмахера. Женщина очень гордилась шевелюрой дочери, поэтому и попросила об этом на смертном одре.

За два десятилетия прическа Стефани превратилась в один сплошной колтун. Волосы девушки весили около четырех килограммов и сильно осложняли ей жизнь. Например, она не могла их качественно промыть ни самостоятельно, ни с посторонней помощью. В какую-то аккуратную прическу оформить такие длинные волосы тоже не удавалось из-за невозможности их прочесать. Когда шевелюра была менее длинной Стефани пыталась ее заплетать, но в итоге она запутывалась еще сильнее.

Решение расстаться с волосами девушка приняла, когда сама забеременела. Между прошлым обещанием и желанием стать хорошей мамой она выбрала второе. Когда парикмахер все-таки отрезал огромный колтун, в который свалялись косы Стефани, она не смогла сдержать слез. В салоне девушке сделали аккуратную стрижку, которая очень ее преобразила.