Эта девушка не мыла голову 2 года: будете удивлены, увидев ее фото

Жительница Австралии Рози заставила весь мир говорить о себе, поделившись шокирующей историей. Как оказалось, в течение двух лет она не мыла волосы на голове с помощью шампуней или мыла, а не так давно рассказала публике о своем опыте.

Как рассказала в своих социальных сетях австралийка, от средств гигиены она отказалась ради эксперимента. А со временем поняла, что кожа головы сама выделяет необходимое количество прикорневого жира, поэтому ей не нужны ни шампуни, ни бальзамы.

В видео же, которым Рози поделилась с поклонниками, заметно, что ее голова выглядит чистой и свежей. По словам девушки, она может носить распущенные или собранные волосы. И не страдает от неприятного запаха.

Пользователи Сети, обсуждая неожиданную историю, разделились на два лагеря. Кто-то осудил Рози за эксперимент и обвинил во лжи, ведь, как считают подписчики, девушка точно не смогла бы сохранить голову чистой. Другие же осыпали ее комплиментами, похвалив за целеустремленность и силу воли.