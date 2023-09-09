Эта девушка была женой сына-фрика Яковлевой: ушла из семьи после измены

Сын Елены Яковлевой известен благодаря не только звездной матери, но и своему эпатажному имиджу. Парень регулярно попадает в переделки, придерживается яркого стиля в прическе и одежде, делает сомнительные татуировки и бросает одно занятие за другим. Даже его скоропалительный брак оказался очередной кратковременной сенсацией.

Денис Шальных и Виктория Мельникова поженились достаточно быстро. Парню было всего 25 лет, его избраннице примерно столько же — она только закончила обучение на факультете журналистики. Свадьбу сыграли очень скромную, но Яковлева приняла нового члена семьи с распростертыми объятиями.

Но никого не удивило, что через полтора года пара подала на развод. Сам Шальных это не комментировал, но знакомые признались — дело в супружеской неверности. Сначала очаровательная блондинка во всем поддерживала супруга, но после его измены сразу сообщила о расставании.

В Сети удивляются, как миловидная журналистка вообще могла обратить внимание на неформального фрика.