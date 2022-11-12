Эта девушка 30 лет ест только бутерброды с сыром: она выглядит не так, как вы думаете

У 31-летней Эйприл Грифит из Великобритании необычный рацион: на завтрак, обед и ужин девушка ест исключительно сэндвичи и бутерброды с сыром. Эйприл питается так с самого раннего детства.

Дело в том, что девушка боится другой еды – если ей предложить мясо или черешню, бедняжка впадает в панику. Единственное исключение Эйприл Грифит делает для луковых чипсов, которыми она балует себя по праздникам. Девушка признается, что чипсы ей подходят по текстуре. Также Эйприл пьет сок в больших количествах.

При этом девушка отличается стройностью.

У этой странной героини есть дети, которые уже перенимают пищевые привычки мамы. Сама Эйприл старается питаться отдельно, чтобы ее малыши не столкнулись в будущем с теми же проблемами, что и она. Правда, последнее время у Эйприл Грифит есть подвижки в борьбе с необычной фобией – она смогла понемногу есть рис.