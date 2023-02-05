Эта девочка родилась с красным клоунским носом: вот как она выглядит после пластики

Koнu Ллoйд с самого рождения была уникальным ребенком. Она родилась с красным пятном на носике, из-за которого ее начали сравнивать с маленьким клоуном. Врачи определили, что у малышки неопасная для жизни гемангиома, и вскоре она исчезнет. Но назначенные препараты не помогли.

Девочка подрастала, а ее особенность внешности с каждым днем становилась все заметнее. Родители уже не могли спокойно выходить на улицу со своей любимой дочкой, потому что прохожие не стеснялись и подшучивали над Кони.

Спустя три года насмешек супруги смогли найти специалиста, который согласился прооперировать их ребенка.

Когда процедура подошла к концу, счастливые родители не могли скрыть своей радости. Теперь их дочка могла спокойно жить и общаться с окружающими, не боясь быть униженной. Из клоунессы с красным носиком малышка превратилась в милую и уверенную в себе девочку.