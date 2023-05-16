Эта девочка родилась копией домовенка Кузи: увидите ее фото и будете хохотать

Шайла Мэдисон Калверт-Инь стала звездой соцсетей из-за своей необычной прически. Волосы 12-летней девочки растут будто перпендикулярно ее голове, из-за чего она напоминает домовенка Кузю.

Портал Daily Mail пишет, что медики диагностировали у Шайлы генетическое заболевание, известное как «синдром запутанных волос». В аномально пушистых локонах австралийки отсутствует белок, который делал бы их прямыми.

Когда Шайла была совсем маленькой, то сильно комплексовала из-за своей внешности. К тому же ее часто травили другие дети. Но со временем она научилась принимать себя и свой недуг.

Где бы ни появилась девочка, она тут же оказывается в центре всеобщего внимания. При виде нее многие не могут удержаться от смеха, что австралийку нисколько не смущает. Шайла вполне довольна собой и только рада тому, что необычные волосы сделали ее столь популярной.