Эта девочка из России стала одной из самых богатых в мире: никто не завидует звезде, и вот почему

Настя Радзинская известна во всем мире благодаря своему блогу. С ранних лет девочка делится роликами, которые в итоге принесли ей и ее семье 28 млн долларов годового дохода.

Судя по социальным сетям, Настя отдыхает на Мальдивах и других прославленных курортах, меняет гардероб каждую неделю и практически ни в чем себе не отказывает.

Однако далеко не все завидуют 9-летней звезде.

Дело в том, что блог Насти появился не просто так. Девочке диагностировали ДЦП, и врачи предполагали, что она никогда не сможет говорить. Чтобы раскрепостить ее, родители решили завести блог. И, как выяснилось уже через несколько видео, на камеру Настя раскрепощается и чувствует себя намного увереннее, чем в обычной жизни.

В своих видео девочка рассказывает о своей обычной жизни и показывает, как справляется с тяжелым диагнозом. Но, как уверены поклонники, ее жизнь вряд ли можно назвать счастливой. Кроме страшной болезни ребенок, по их мнению, остался без детства. Настя все силы тратит на съемку видео и совсем не отдыхает.