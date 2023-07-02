Эта девочка голодала в детстве, а теперь ест омаров на завтрак и снимается в кино

Не все знаменитости родились с золотой ложкой во рту. Многие талантливые артисты в юные годы прозябали в нищете, даже не надеясь рано или поздно достичь звездного Олимпа, однако жизнь все расставила по своим местам.

Сегодня эта женщина снимается в знаковых картинах и ведет топовое кулинарное шоу, готовя аппетитные блюда из всевозможных деликатесов. Речь идет о Юлии Высоцкой, жене режиссера Андрея Кончаловского.

Телеведущая признается: ее детство было бедным и трудным.

Звезда вспоминает, как однажды на Новый год ее мама купила курицу, но лакомство стащила кошка. Так семья осталась без праздничного стола в самый важный день в году, рассказывала Высоцкая в своем Telegram-канале.