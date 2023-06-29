Эта девчушка не попадала ни в одну ноту, а выросла звездой российской эстрады: не поверите, о ком речь

Эта народная артистка родилась в творческой семье, но талантами не отличалась. Отец — театральный режиссер и актер, мать — певица, а дочь получилась ни рыба ни мясо. Но поверить в то, что речь идет об Ирине Аллегровой, практически невозможно.

В детстве она не попадала ни в одну ноту, но, вопреки этому, Александр Саркисов-Аллегров отвел наследницу в музыкальную школу. Серафима Сосновская молила не мучить дочь, ведь ее все равно не примут. Но будущую звезду российского шоу-бизнеса зачислили, обнаружив у нее внутренний слух.

Впоследствии Аллегрова брала уроки у Муслима Магомаева. Окончив школу, она подала документы на вокальное отделение Бакинской консерватории, но в этот раз певице не повезло. В Москву она уехала, так и не получив высшего образования.

Впрочем, это не помешало «шальной императрице» покорить слушателей своими песнями. И не будет преувеличением сказать, что такой артистки, как Ирина Аллегрова, на отечественной эстраде больше нет.