Эта деталь выдаст Стрельца-изменщика: заметить такое не просто

Настоящим испытанием для любой пары становится измена одной из сторон. Причины для адюльтера могут быть самыми разными - кто-то устал от быта и рутины и решил поискать свежих эмоций на стороне, кто-то осознал, что ему недостаточно одного-единственного партнера, третьи идут налево, желая отомстить избраннику за какую-то нанесенную обиду. Как бы там ни было, столкнуться с изменой - больно и неприятно. Астрологи считают, что вывести предателя на чистую воду поможет… его знак зодиака. Рассказываем, какая деталь с головой выдаст Стрельца-изменщика.

Стрелец практически не проводит времени дома

“Извини, я занят!” - фраза, которую неприятно слышать любому партнеру.

Да, очевидно, что у всех нас могут быть свои дела. В конце концов, супруги или партнеры не обязаны проводить друг с другом каждую свободную минутку. Однако когда подобные слова звучат из уст второй половинки все чаще, это повод задуматься.

Распознать Стрельца-изменщика не так-то просто. Представители огненного знака - настоящие мастера шифровки, которые могли бы посоперничать с самыми выдающимися секретными агентами.

Поймать их с поличным не так-то просто, однако это вполне возможно, если знать одну астрологическую хитрость.

Все дело в том, что в моменты увлечения другим человеком уроженцы этого знака сокращают время своего пребывания в доме до минимума. Единственное, ради чего они возвращаются в семейное гнездышко - чтобы перекусить и поспать, да и то мало-помалу даже эти визиты становятся все реже и реже.

Стрелец может объяснять свое исчезновение самыми разными причинами.

“На работе очень сложный и ответственный проект, приходится засиживаться в офисе допоздна”, “У друга сейчас непростой период в жизни, ему нужна моя поддержка”, - к какой только лжи не прибегают изобретательные представители знака.

Кстати, у них прекрасно получается заметать следы. При необходимости Стрелец может подбить кого-нибудь из коллег или приятелей на ложь, чтобы подтвердить его алиби. Но астрологи советуют не относиться к частым исчезновениям уроженцев знака спустя рукава - лучше проявить бдительность.

Помимо пропажи из дома, Стрелец способен выдать себя неожиданно проснувшейся заботой о своем внешнем виде. Новая одежда, стрижка, желание подтянуть фигуру - все это недвусмысленно свидетельствует о том, что огненный знак жаждет произвести на кого-то сногсшибательное впечатление.