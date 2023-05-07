Эта деталь выдаст Стрельца-изменщика: заметить такое не просто
Астрологи рассказали, как понять, что представитель огненного знака пустился во все тяжкие.
Настоящим испытанием для любой пары становится измена одной из сторон. Причины для адюльтера могут быть самыми разными - кто-то устал от быта и рутины и решил поискать свежих эмоций на стороне, кто-то осознал, что ему недостаточно одного-единственного партнера, третьи идут налево, желая отомстить избраннику за какую-то нанесенную обиду. Как бы там ни было, столкнуться с изменой - больно и неприятно. Астрологи считают, что вывести предателя на чистую воду поможет… его знак зодиака. Рассказываем, какая деталь с головой выдаст Стрельца-изменщика.
Стрелец практически не проводит времени дома
“Извини, я занят!” - фраза, которую неприятно слышать любому партнеру.
Да, очевидно, что у всех нас могут быть свои дела. В конце концов, супруги или партнеры не обязаны проводить друг с другом каждую свободную минутку. Однако когда подобные слова звучат из уст второй половинки все чаще, это повод задуматься.
Распознать Стрельца-изменщика не так-то просто. Представители огненного знака - настоящие мастера шифровки, которые могли бы посоперничать с самыми выдающимися секретными агентами.
Поймать их с поличным не так-то просто, однако это вполне возможно, если знать одну астрологическую хитрость.
Все дело в том, что в моменты увлечения другим человеком уроженцы этого знака сокращают время своего пребывания в доме до минимума. Единственное, ради чего они возвращаются в семейное гнездышко - чтобы перекусить и поспать, да и то мало-помалу даже эти визиты становятся все реже и реже.
Стрелец может объяснять свое исчезновение самыми разными причинами.
“На работе очень сложный и ответственный проект, приходится засиживаться в офисе допоздна”, “У друга сейчас непростой период в жизни, ему нужна моя поддержка”, - к какой только лжи не прибегают изобретательные представители знака.
Кстати, у них прекрасно получается заметать следы. При необходимости Стрелец может подбить кого-нибудь из коллег или приятелей на ложь, чтобы подтвердить его алиби. Но астрологи советуют не относиться к частым исчезновениям уроженцев знака спустя рукава - лучше проявить бдительность.
Помимо пропажи из дома, Стрелец способен выдать себя неожиданно проснувшейся заботой о своем внешнем виде. Новая одежда, стрижка, желание подтянуть фигуру - все это недвусмысленно свидетельствует о том, что огненный знак жаждет произвести на кого-то сногсшибательное впечатление.