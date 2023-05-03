Эта деталь выдает Скорпиона-изменщика: а вы замечали?

Один из самых загадочных знаков в гороскопе - Скорпион. Его представители могли бы с легкостью работать секретным суперагентом - никто и никогда не знает, что на самом деле творится у них в голове и на душе. Скорпионы могут держаться замкнуто и отстраненно даже с самыми близкими людьми. Женщины, выбравшие в спутники жизни уроженца этого знака, начинают мучиться от ревности и подозревать, что у избранника появилась другая. Астрологи назвали верный способ определить, насколько обоснованны эти подозрения - одна маленькая деталь подскажет, действительно ли Скорпион вам изменяет.

Скорпион перестает говорить “мы”

Романтические отношения представитель водной стихии воспринимает как командную игру - партнеры находятся в крепкой связке и всегда готовы подставить друг другу плечо. Поэтому для Скорпиона вполне естественно часто употреблять местоимение “мы” и вообще говорить не столько о себе, сколько о вашей паре в целом.

В самом начале отношений уроженец знака так и фонтанирует идеями о вашем совместном будущем. “Мы построим себе дачу”, “на выходных мы пойдем в кино”, “больше всего на свете нам с любимой нравится проводить время вместе”, - фразы такого рода то и дело слетают с уст влюбленного по уши Скорпиона.

Однако как только из его лексикона пропадают эти местоимения, избраннице стоит напрячься и внимательнее присмотреться к уроженцу знака.

По наблюдениям астрологов, момент, когда Скорпион перестает говорить о совместных планах и употреблять соответствующие местоимения, стоит считать тревожным звоночком.

Кроме того, многие мужчины-Скорпионы любят придумывать для второй половинки какие-нибудь особенные милые прозвища.

“Зайка”, “любимая фурия”, “моя луна и звезды”, - любое из этих и других ласковых обращений свидетельствует о чувствах знака, но как только они начинают остывать, из речи уходят и нежные слова.

Все эти признаки явственно говорят о том, что прежняя крепкая эмоциональная связь начинает ослабевать, Скорпион как будто бы постепенно отдаляется от избранницы, увеличивает эмоциональную пропасть между ними. Ниточки, которые связывали представителя знака со второй половинкой, рвутся одна за другой.

Заметив, что Скорпион все реже и реже фантазирует на тему общего будущего и меньше говорит о вас двоих, астрологи советуют поговорить с ним напрямую.

Возможно, измена пока еще только планируется, а честный и откровенный разговор поможет предотвратить ее.