Эта деталь в «Великолепном веке» смешна до нелепости: приглядитесь к Хюррем

Стыдно всем, кто хоть немного знаком с историей.

«Великолепный век» — сериал зрелищный и захватывающий. Красивые декорации, эффектные актеры, продуманные костюмы: кажется, здесь все хорошо.

На самом деле, телевизионное шоу, которое вроде бы претендует на историзм, оказалось любовным романом в красочном антураже гарема. Киношная Хюррем совершенно не похожа на себя настоящую.

До современности дошло много портретов Роксоланы. У роскошной красавицы Марьем Узерли с ней ничего общего: женщина с картин прошлого выглядит скорее милой, чем роковой.

Но главное отличие — костюм и прическа. В сериале наложницу одевали в яркие ткани и смело демонстрировали внушительное декольте. Еще она часто ходит с распущенными волосами.

В Османской империи в XVI веке представить такое невозможно. Женщины всегда появлялись на публике с аккуратным пучком, косой или вовсе в головном уборе. Платья тоже были другими, куда более закрытыми. Получить представление о подлинной внешности супруги Сулеймана позволяют ее изображения.