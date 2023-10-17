Эта цитата Раневской поможет поставить на место даже маргиналов: вот что она говорила о мужчинах

За Фаиной Раневской еще при жизни закрепилась репутация умной и прозорливой женщины. Ее судьбу точно нельзя назвать легкой: с самого детства ей пришлось доказывать, что она достойна стать великой актрисой.

Поначалу в это не верили даже ее родные. Затем Раневскую не спешили принимать в театр. И кинорежиссеры сомневались в ее таланте. Тем не менее актриса упорно работала, чтобы заслужить статус советской звезды.

Раневская никогда не подстраивалась под других и не меняла свой характер. Коллеги знали ее как подчас резкую и несдержанную женщину, которая могла словом поставить обидчика на место. Неудивительно, что ее меткие цитаты до сих пор активно используют современные россияне.

Так, один афоризм артистки поможет приструнить распоясавшихся мужчин. Как выяснилось, Раневская была невысокого мнения об интеллектуальных способностях противоположного пола. По всей видимости, она вдоволь насмотрелась на актеров в театрах, ухлестывающих за каждой симпатичной девушкой.