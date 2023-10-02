Эта цитата Раневской о жизни пробирает до мурашек: стоит запомнить всем

Актрис часто считают красивыми глупышками, ничего не смыслящими в жизни. Якобы они могут лишь картинно плакать и хлопать глазами. Это совсем не про Фаину Раневскую, самую известную театральную актрису в СССР. Всесоюзная звезда отличалась сильными и глубокими высказываниями.

О красноречии артистки, ее остроумии и точных замечаниях ходят легенды.

«Скорость жизни у каждого человека одна — это 60 минут в час. Только эти минуты такие разные у разных личностей», — как-то сказала звезда сцены.

Мудрая актриса знала, что мы все живем по одним и тем же законам, подчиняемся одному летоисчислению и измерению часов. Однако то, как мы проживем эту жизнь (в горестях-печалях или в радостях и любви), зависит от нас самих. Каждый волен распоряжаться отведенным ему временем по своему усмотрению, как считала Фаина Раневская.