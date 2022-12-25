Эта цитата Раневской доказывает, что мужчины глупее женщин: правда в каждом слове

Фаина Раневская, безусловно, была женщиной с большой буквы. Ее смелый характер и харизма делали любой фильм ярким и запоминающимся, а реплики ее героинь разлетались по всему Союзу.

Такая невероятная способность отвечать метко и смешно развилась, в том числе и благодаря непростой судьбе актрисы. Она очень часто чувствовала себя одиноко, а в личной жизни всегда были проблемы. Женщина когда-то обожглась из-за неразделенной любви, и это оставило свой след. Мужчины либо побаивались ее, либо не отвечали взаимностью.

Со временем она пришла к выводу, что многие представители сильного пола не способны видеть глубже и, в отличие от женщин, обращают внимание лишь на внешний облик. Известна даже ее цитата на эту тему: