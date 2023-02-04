Эта цитата Плисецкой заставит вас задуматься о жизни: мудрость великой женщины
Она была талантлива не только на сцене.
Говоря про российский балет, в воображении почти сразу появляется образ великой Майи Плисецкой. Она была примой-балериной Большого театра, и ее безусловный дар признавали даже за рубежом.
Помимо прекрасного исполнения классических постановок, она привносила на сцену новое видение. Из-за ее стойкости в репертуаре труппы появился колоритный и энергичный балет «Кармен-сюита». В то же время благодаря ее природной нежности и грации зрители наблюдали одну из лучших хореографических миниатюр в истории этого искусства — «Умирающий лебедь».
Но талант Плисецкой можно было разглядеть не только во время ее танца. За свою карьеру ей пришлось столкнуться с завистниками и пережить множество предательств, поэтому она знала, что свою судьбу нужно просто принять и жить, не предавая собственных идеалов.
«Второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи!» — говорила талантливая балерина.