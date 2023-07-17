Эта цитата Омара Хайяма объясняет, почему женщина почти никогда не виновата в проблемах в отношениях

Омар Хайям прославился не только своими научными открытиями, но и стихами. За годы творчества он выпустил десятки произведений, которые отличаются мудростью и, несмотря на прошедшие века, до сих пор актуальны.

Так, в одном из стихов мыслитель смог раскрыть проблему отношений мужчин и женщин. По версии Хайяма, женщины практически никогда не виноваты в конфликтах с мужчинами.

«Да, женщина похожа на вино. А где вино, Там важно для мужчины Знать чувство меры», — пишет поэт.

Хайям уверен, что именно мужчины становятся причиной всех ссор. Они не умеют себя контролировать в отношениях, а это приводит к недопониманию и конфликтам. Также поэт сравнивает женщин с мудрыми книгами. И далеко не всем удается прочитать и понять этот труд. Но винить книгу, как уверен Хайям, бессмысленно: она не виновата в скудоумии читателя. И в этом, по словам поэта, кроется еще одна причина ссор между мужчинами и женщинами.