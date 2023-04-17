Эта цитата Хакамады может перевернуть вашу жизнь: вот что она сказала

Современный мир предоставляет возможности многим людям найти себя в той сфере, о которой они мечтают с детства. Успешная карьера, любящая семья, кругосветные путешествия и многое другое станут реальностью, если знать одну простую формулу счастья. Примером для многих оказалась Ирина Хакамада, которая смогла отыскать внутренний баланс и побороть все «табу» в голове.

Ирина Хакамада является номинантом на Нобелевскую премию 2005 года и утверждает, что прежде чем строить гармоничные отношения с партнером, необходимо полностью дать волю себе и своим чувствам. Лишь узнав, что такое гармония внутри себя, можно построить счастливые отношения с другим человеком. Невозможно оспорить этот факт.