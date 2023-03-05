Эта цитата Гурченко заставит вас изменить свою жизнь: прочитайте ее слова

Людмила Гурченко прославилась как одна из самых талантливых и успешных советских актрис. Она работала с самыми известными режиссерами, а ее игра до сих пор поражает любителей кино своей честностью и реалистичностью. Добиться таких высот, как оказалось, помогло ей всего лишь одно жизненное правило.

Как была уверена Гурченко, человек не должен бояться совершать поступки и рисковать. В раздумьях, по ее мнению, может пройти вся жизнь, которая закончится лишь сожалениями об упущенных возможностях.

«Жизнь — такая штука, что вроде бы ты вот молодой, молодой, молодой, а потом — бац — и конец. Оглядываешься и думаешь о том, как много всего не сделал, потому что боялся», — считала Гурченко.

Знаменитость была уверена, что даже возможность ошибки не должна ограничивать человека и как-то влиять на его решения. А неудачи, как она считала, могут случиться с каждым.