Эта черта россиянок восхищает мужчин-иностранцев и очень злит феминисток

Выражение «русская жена» уже давно стало нарицательным. Оно подразумевает любящую и самоотверженную супругу, готовую ради своего единственного на все. Многие иностранцы, уставшие от эмансипированных женщин вокруг, специально ищут себе спутниц из РФ через сайты и брачные агентства. Чем же их так привлекают россиянки?

В первую очередь самопожертвованием. Русские женщины готовы на многое закрыть глаза, лишь бы сохранить отношения. Одиночество видится им как страшная участь, которую нужно всеми силами избегать. Иностранные мужчины это прекрасно осознают и пользуются расположением дам. Ведь каждому льстит, когда партнерша жертвует своими интересами и личной свободой ради него. А влюбленная русская женщина часто окунается в чувства без остатка.

Еще одна привлекательная черта россиянок — способность радоваться даже незначительному презенту. Один американец с изумлением отмечал, что его русская спутница была рада шоколадкам и цветам. После его куда более требовательных соотечественниц такая реакция стала для мужчины открытием.

Но не всех восхищает жертвенный менталитет русских дам. Одна из пользовательниц Сети отметила: «Какие иностранки умные! И на какую пустоту тратят свою жизнь россиянки».