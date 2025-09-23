Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал

Меню
23 сентября 2025 17:38
До России, впрочем, полнометражка доберется нескоро.

Японский кинопрокат снова кипит: в сентябре там наконец-то вышел «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Для фанатов манги и аниме MAPPA это событие сродни Рождеству — три года ожидания после финала первого сезона, десятки теорий и мемов, и вот наконец возвращение Дэндзи.

Но вместе с премьерой появился и главный вопрос: сможет ли «Бензопила» побить рекорды «Бесконечной крепости» — блокбастера по «Истребителю демонов»?

Цифры стартового уикенда говорят одно: пока рано праздновать. «История Резе» собрала 1,25 млрд иен (около $8,4 млн) за три дня и продала более 800 тысяч билетов. Для нового аниме — результат отличный, но рядом с рекордными 5,5 млрд иен, которые «Истребитель демонов» заработал в свои первые выходные, разница очевидна.

Тем более, «Бесконечная крепость» продолжает удерживать лидерство в японском прокате даже спустя два месяца после релиза. Однако главная битва ещё впереди.

У «Истребителя» сильная база в Японии, но за пределами страны его популярность всё же уступает. А вот «Человек-бензопила» давно стал международным феноменом: мемы, косплей, фан-арт — аудитория на Западе куда горячее, чем у «Клинка».

И именно мировой прокат, который стартует в октябре, станет козырем «Истории Резе», считают западные обозреватели.

Так что интрига проста: дома «Бензопила» уступает, но за рубежом у него есть шанс выстрелить так, что даже «Бесконечная крепость» дрогнет. В любом случае, нас ждёт редкая дуэль тайтлов, каждый из которых уже успел войти в историю аниме.

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025), «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
