Эта бабушка покорила Сеть: только посмотрите, как она одевается (фото)

70-летняя француженка Линда Райт в умении одеваться и подбирать гардероб даст фору едва ли не любой молоденькой моднице. Свои яркие и вместе с тем практичные образы Линда публикует в социальных сетях. Там их берут на карандаш без малого 200 000 подписчиков. Они восхищаются чувством стиля и вкусом мадам Райт. В ее арсенале нет знаменитых брендов и громких лейблов.

Зато есть базовые вещи, которые она мастерски комбинирует с оригинальными аксессуарами вроде ротанговой авоськи или плетеной корзины. Миди, джинсы клеш и юбки высокой посадки с растительными мотивами, топы и джинсовки — Райт не боится носить пестрое и сочетать, казалось бы, несочетаемое.

Почти ни один ее выход из дома не обходится без платка, палантина или шали. Главное правило — соблюдать цветовой баланс.

«Мой день начинается с того, что я открываю шкаф и думаю, какой цвет лучше подойдет к моему сегодняшнему настроению», — говорит Линда.

Наверное, поэтому каждый образ стильной дамы из Парижа смотрится уникальным и продуманным до мелочей.