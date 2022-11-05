Эта авария потрясла всю Россию: что на самом деле случилось с Александром Дедюшко

В 2007 году страну потрясла страшная новость: в автокатастрофе вместе с семьей погиб известный актер Александр Дедюшко. Дедюшко многие знали и любили благодаря ролям в боевиках «Бригада», «Спецназ», «Офицеры», «Сармат», «Псевдоним Албанец».

В роковой день Дедюшко сидел за рулем и, пересекая две сплошные линии, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Это особенно странно, учитывая, что незадолго до смерти актер стал невероятно осторожным – будто предчувствовал свою смерть.

Обычно Дедюшко снимался без каскадеров, но в последний год стал просить, чтобы за него опасные трюки выполняли профессионалы. Также артист отказался сниматься в фильме, в котором его герой умирал. К сожалению, за рулем Александр Дедюшко осмотрительность так и не проявил.