Эта актриса СССР стала рекордсменкой по количеству мужей: никогда не угадаете число
Людмила Давыдова пользовалась успехом среди мужчин.
Одной из самых любвеобильных звезд СССР считалась Людмила Гурченко, которая выходила замуж семь раз. Но оказалось, что ее коллега «перебила» этот рекорд. У актрисы Людмилы Давыдовой было восемь мужей, правда, ни один брак счастья ей не принес.
Впервые в кино она попала еще будучи студенткой. На съемочной площадке фильма «Первое свидание» 1960 года актриса познакомилась с сыном Марины Ладыниной и Ивана Пырьева — Андреем. Вскоре они поженились. Коллеги судачили, что Людмила Шляхтур вышла замуж по расчету за наследника влиятельного режиссера и киночиновника. Но брак долго не продлился.
Вторым супругом Людмилы стал режиссер Валерий Усков. Спустя несколько лет актриса развелась с ним ради брака с деканом МГИМО Георгием Давыдовым, фамилию которого и взяла. Четвертым супругом Людмилы был преподаватель Владимир Котелкин.
О дальнейших браках актрисы подробностей не было. Известно лишь, что Давыдова без сожалений разводилась при первой же ссоре. А конфликтов и истерик у актрисы было много. Ее тяготило отсутствие детей и неудовлетворенность в работе. В 1990-е Людмила оказалась в психиатрической клинике.
Она то выписывалась из медицинского учреждения, то снова соглашалась на госпитализацию. В 1996 году актриса свела счеты с жизнью. На ее похороны из всех мужей пришел лишь Валерий Усков.