Эта актриса СССР стала рекордсменкой по количеству мужей: никогда не угадаете число

Одной из самых любвеобильных звезд СССР считалась Людмила Гурченко, которая выходила замуж семь раз. Но оказалось, что ее коллега «перебила» этот рекорд. У актрисы Людмилы Давыдовой было восемь мужей, правда, ни один брак счастья ей не принес.

Впервые в кино она попала еще будучи студенткой. На съемочной площадке фильма «Первое свидание» 1960 года актриса познакомилась с сыном Марины Ладыниной и Ивана Пырьева — Андреем. Вскоре они поженились. Коллеги судачили, что Людмила Шляхтур вышла замуж по расчету за наследника влиятельного режиссера и киночиновника. Но брак долго не продлился.

Вторым супругом Людмилы стал режиссер Валерий Усков. Спустя несколько лет актриса развелась с ним ради брака с деканом МГИМО Георгием Давыдовым, фамилию которого и взяла. Четвертым супругом Людмилы был преподаватель Владимир Котелкин.

О дальнейших браках актрисы подробностей не было. Известно лишь, что Давыдова без сожалений разводилась при первой же ссоре. А конфликтов и истерик у актрисы было много. Ее тяготило отсутствие детей и неудовлетворенность в работе. В 1990-е Людмила оказалась в психиатрической клинике.

Она то выписывалась из медицинского учреждения, то снова соглашалась на госпитализацию. В 1996 году актриса свела счеты с жизнью. На ее похороны из всех мужей пришел лишь Валерий Усков.