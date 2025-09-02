Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени

Аглая Тарасова сегодня — одно из самых узнаваемых лиц российского кино, но её популярность вызывает настоящий парадокс. Чем больше проектов с её участием выходит, тем громче негодуют зрители. В комментариях к новым фильмам и сериалам её ругают, обвиняют в бездарности, хотя многие даже не знают ее настоящего имени.

«Опять Тарасова?»

Каждый новый релиз с участием актрисы сопровождается волной раздражения в сети:

«Не понимаю её популярности. Слишком много проектов с ней выходит. Явно помогла мать», «Опять Тарасова? Это уже прикол какой-то?»

Зрители уверены, что режиссёры словно игнорируют десятки других талантливых артисток и продолжают отдавать главные роли дочери Ксении Раппопорт.

Как звучит ее имя?

Интересно, что многие, кто ругает актрису, даже не знают её настоящего имени. При рождении дочь Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова назвали Дарьей. Под этим именем она начинала карьеру и даже значится в титрах своего дебютного сериала «После школы».

Однако вскоре, решив идти по стопам матери и строить серьёзную актёрскую карьеру, Дарья взяла сценический псевдоним Аглая — более редкое и звучное имя, которое, по словам актрисы, лучше подходило её амплуа.

Сегодня её подлинное имя знают только самые близкие люди, а поклонники и хейтеры — нет.

Популярность вопреки хейту

Несмотря на шквал критики, проекты с участием Аглаи Тарасовой стабильно собирают высокие рейтинги и кассу, взять хотя бы «Холопа» и «Лед». Режиссёры продолжают звать её в свои фильмы, а стриминги охотно делают ставку на узнаваемое лицо.

Получается любопытная ситуация: актрису ругают, но смотреть всё равно идут. Дело точно не в протекции мамы: главная причина, почему Аглаю Тарасову снимают в кино чаще коллег.