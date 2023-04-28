Эта актриса порочила красоту советского человека: при взгляде на ее фото станет не по себе

Кроме таланта к лицедейству у хорошего артиста должна быть и весьма привлекательная внешность. Именно на нее обращает внимание приемная комиссия в театральном вузе. Но иногда экзаменаторы допускают ужасные ошибки.

Когда Инна Чурикова пришла поступать в актерское училище, преподаватели жестко раскритиковали ее, посчитав, что девушка слишком некрасива для такой профессии. Однако в «Щепке» все же смогли разглядеть ее способности, поэтому и приняли. Но на этом сложности в жизни начинающей артистки не закончились.

Ей практически не предлагали роли, и она с огромным трудом проходила кинопробы. Тем не менее с помощью усердной работы женщина все-таки стала всенародно любимой и признанной актрисой. Тогда Инна Михайловна и узнала, что причина всех ее бед кроется в постановлениях чиновников. Они считали, что внешность артистки порочит красоту советского человека, поэтому и мешали развитию ее карьеры.