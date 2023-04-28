Эта актриса отказалась от главной роли в «Экипаже» и пожалела: зато Яковлевой повезло

Александра Яковлева вытянула счастливый билет, когда получила главную роль в фильме «Экипаж». Изначально роль стюардессы Тамары предназначалась другой актрисе. Но все решил случай.

Александр Митта видел одной из главных звезд своего детища Елену Проклову. Знаменитость была не прочь вновь поработать с талантливым режиссером. Когда-то именно он явил ее миру большого кино, пригласив на съемочную площадку ленты «Звонят, откройте дверь».

Проклова согласилась, но сняться в проекте так и не смогла. В театре у артистки появилось слишком много работы, поэтому она была вынуждена дать киноделу от ворот поворот. Впоследствии об этом знаменитость наверняка не раз жалела.

Фильм «Экипаж» оказался невероятно популярным: его посмотрели более 71 млн зрителей. После премьеры киноромана Яковлева проснулась знаменитой. Прокловой же оставалось лишь кусать локти из-за того, что ее фильмография не пополнилась таким шедевром.