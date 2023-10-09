Эта актриса оказалась бездарностью: снялась в лучшем сериале современной России

Коллега по проекту обскакала ее во всем.

Работу артиста нельзя назвать стабильной. Сегодня ты на вершине славы, режиссеры засыпают предложениями, фанаты не дают прохода. А завтра актеру рады лишь на передачах, посвященных забытым кумирам прошлого. По-разному сложилась и судьба звезд сериала «Бедная Настя», который выходил в эфир 20 лет назад.

Если Марина Александрова сегодня блистает в кино, то ее коллега Елена Корикова давно пропала с радаров. Исполнительнице главной роли в нашумевшей картине прочили большое будущее, однако сегодня эффектная блондинка не так часто радует поклонников новыми проектами. Злые языки шепчутся, что все дело в отсутствии актерских способностей у красавицы.