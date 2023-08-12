Эта актриса и дочь кинозвезды снимается в каждом втором фильме: народ ее ненавидит
Актерским талантом обделена.
Аглая Тарасова находится на пике своей популярности. Количество проектов, в которых засветилась дочь Ксении Раппопорт, зашкаливает. Между тем зрители в один голос твердят: природа отдохнула на звездной наследнице.
С внешностью Тарасовой, по мнению многих, повезло. А вот с актерским талантом ситуация, как отмечают интернет-пользователи, иная. Россияне возмущаются тем, что режиссеры выстраиваются в очередь за такой бездарной артисткой и отдают ей в своих картинах главные роли.
Народ ненавидит Тарасову, жалуясь на то, что в отечественном кинематографе будто нет других, более талантливых актрис. Зрители считают, что постановщикам стоит забыть про существование дочери Раппопорт.
«Не понимаю популярности данной актрисы. Слишком много проектов с ней выходит. Я думаю, что это неоправданно», «Опять Тарасова? Слушайте, ну это уже прикол какой-то. Что за бум на нее пошел. Слишком уж много ее стало в кино», — пишут в Сети.