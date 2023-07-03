Эта актриса делила любовников с Людмилой Гурченко: что они в ней нашли (фото)

Людмила Гурченко никогда не скрывала своей любвеобильности. Конкуренцию в этом ей могла составить только темпераментная Татьяна Бестаева. Но, несмотря на постоянную борьбу за мужчин и роли, актрисы много лет дружили и даже «делились» любовниками.

Бестаева была замужем за музыкантом Евгением Столяровым, который одно время крутил роман с Гурченко. Татьяна Владимировна в свою очередь встречалась с Иосифом Кобзоном, который какое-то время был мужем Людмилы Марковны. Вот такой занятный «обмен».

Татьяна Бестаева не была типичной красавицей, поэтому многие женщины не понимали, что мужчины находят в этой актрисе с брутальным лицом. Но она обладала невероятной харизмой, перед которой было трудно устоять. Она заводила своим темпераментом и неуемной энергией.

Популярность Бестаевой принесла картина «Тени забытых предков». Фильм ждал оглушительный успех в СССР и за рубежом, а актриса обрела поклонников по всему миру. Однако успех так вскружил ей голову, что она забросила карьеру в угоду богемной жизни. После спада Бестаеву приглашали лишь на эпизодические роли.

Зато актриса сумела построить личную жизнь. С третьим мужем она прожила 22 счастливых года вплоть до смерти мужчины. Сама Бестаева скончалась в 84 года.